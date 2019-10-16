Dünyanın en güzel kadını Bella Hadid oldu. Antik Yunan'dan beri kullanılan yöntemle, 23 yaşındaki yıldızın altın orana en yakın kişi olduğu ortaya çıktı.

Kardeşi Gigi Hadid’i geride bırakan güzelliğiyle Bella Hadid, dünyanın en güzel kadını oldu. Yapılan ölçümlerde, yüzde 94.35 oranla en güzel yüzün Bella Hadid’e ait olduğu ortaya çıktı. Estetisyen Julian De Silva, gözler, kaşlar, burun, dudak, çenenin haritasını çıkararak orana en yakın kişileri hesaplıyor. De Silva, “Bella’nın ölçülerini çıkardıktan sonra açık ara mükemmelliyetin kazananı oldu” dedi.

Gözleri, burnu ve dudaklarının orantısından dolayı dünyanın en güzel kadını ünvanını alan Bella Hadid’i listede ikinci sırada Beyonce takip ediyor. Listenin devamında ise Amber Heard, Ariana Grande, Kate Moss ve Cara Delevigne gibi isimler var.

Bella Hadid’in en güzel kadın seçilmesinde geçirdiği estetik operasyonların payının da olduğu bir gerçek. Ergenlik çağında burnuna estetik operasyon olduğu dedikoduları çıksa bile Hadid, bu konu hakkında hiçbir zaman konuşmadı. InStyle dergisine verdiği röportajda ise bıçak altına yatmaktan veya yüzüne yapılacak herhangi bir dolgudan çok korktuğunu söyledi.

Golden Ratio of Beauty Phi, Antik Yunan’dan beri güzelliği tanımlamak için kullanılan matematiksel bir yöntem. Leonardo Da Vinci’nin de eserlerinde bu oranı kullandığı biliniyor. Antik Yunanlılar, phi sayısı 1.618’e en yakın kişinin estetik olarak en güzel olacağına inanıyor.