Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filminin konusu ne? Dünyanın En Güzel Kokusu 2 oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Mustafa Uğur Yağcioğlu'nun yaptığı ve 2017 yılında vizyona giren Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filmi bu akşam ilk kez ekranlarda yayınlanacak. Filmin takipçileri Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filminin konusunu öğrenmek istiyor
DÜNYANIN EN GÜZEL KOKUSU 2 KONUSU
Hakan ve Derya köklü arkadaşlıklarının ardından birbirlerine aşık olmuş, masalsı bir aşk yaşamışlardır. Aşklarının meyvesi bir de bebekleri olmuştur. Ancak hayat Derya’yı zamansızca Hakan’ın ve bebek Elif Zeyno’nun yanından almıştır. Derya’nın ölümünün ardından yıkılan Hakan bir türlü toparlayamaz. Arkadaşlarının da yardımıyla kızı Elif Zeyno için hayata tutunmaya çalışır. Bir gün tesadüf eseri sıradışı ve kendi acılarıyla boğuşan bir kadın olan Candan ile tanışır. Yavaş yavaş Hakan’ın hayatına giren Candan, Hakan’la ilginç bir arkadaşlık kurar. İkili birbirlerinin yaralarına iyi gelebilecek midir?
DÜNYANIN EN GÜZEL KOKUSU 2 OYUNCULARI
Riza Kocaoglu – Hakan
Tuba Ünsal – Derya
Bestemsu Özdemir – Candan
Ege Aydan – Mesut
Burak Altay – Çetin
Esra Rusan – Kübra