Dünyanın en güzeli kadını belli oldu! İşte Miss World 2019 birincisi

Yarışmada ‘dünyanın en güzeli’ Jamaika’nın adayı 23 yaşındaki Toni-Ann Singh oldu. Toni- Ann’e tacını geçen senenin birincisi Vanessa Ponce de Leon taktı.

Tacı takan Toni-Ann Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Jamaika ve dünyanın dört bir yanındaki kızlar, lütfen kendinize inanın. Lütfen hayallerinizi gerçekleştirecek kadar değerli ve haklı olduğunuzu bilin. Bu taç benim değil, sizin. Sizin bir amacınız var” dedi.

To that little girl in St. Thomas, Jamaica and all the girls around the world – please believe in yourself. Please know that you are worthy and capable of achieving your dreams. This crown is not mine but yours. You have a PURPOSE. pic.twitter.com/hV8L6x6Mhi

— Toni-Ann Singh (@toniannsingh) December 14, 2019