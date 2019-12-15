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Dünyanın en güzeli kadını belli oldu! İşte Miss World 2019 birincisi
Dünyanın en güzeli kadını belli oldu! İşte Miss World 2019 birincisi
Miss World 2019, İngiltere'nin Londra kentinde düzenlendi. Yarışmada son 12'ye kalan Nijerya, Kenya, Brezilya, Meksika, Hindistan, Nepal, Filipinler, Vietnam, Jamaika, Fransa, Rusya ve Cook Adaları adaylarının arasından Jamaika'nın adayı Toni-Ann Singh "Dünyanın en güzel kadını" ünvanının sahibi oldu.
Magazin 15 Aralık 2019 - 14:11

Yarışmada ‘dünyanın en güzeli’ Jamaika’nın adayı 23 yaşındaki Toni-Ann Singh oldu. Toni- Ann’e tacını geçen senenin birincisi Vanessa Ponce de Leon taktı.

Tacı takan Toni-Ann Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Jamaika ve dünyanın dört bir yanındaki kızlar, lütfen kendinize inanın. Lütfen hayallerinizi gerçekleştirecek kadar değerli ve haklı olduğunuzu bilin. Bu taç benim değil, sizin. Sizin bir amacınız var” dedi.

DÜNYAYI GEZECEK

​Zafere ulaşan Toni-Ann Singh ise para ödülünün sahibi olurken aynı zamanda dünyayı gezecek ve organizasyon kapsamında sosyal sorumluluk projelerinde yer alacak.

Toni-Ann yeni platformunun “güzellikten fazlası” olduğunu söyledi.

Yarışmada ikincilik Fransa’nın, üçüncülük ise Hindistan’ın oldu.

23 yaşındaki Toni-Ann Singh, güzellik yarışmasının kazananları tarafından yapılan yardım çalışmalarının “yarışmanın en büyük kısmı” olduğunu söyledi.

Yarışmada Türkiye’yi temsil eden ancak dereceye giremeyen Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu, “Böylesine güzel bir ülkeyi prestijli bir platformda temsil etmek benim için bir onurdu. Desteklerinizi esirgemediğiniz için teşekkür ederim. Çok değiştim, geliştim. Serüvenim şimdi başlıyor” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme: 14:12 - 15.12.2019
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