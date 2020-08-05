Düşes Kate Middleton ilk kez maske taktı

Cambridge Düşesi Kate Middleton, bir sosyal yardım etkinliğine katıldı. Middleton etkinlikte ilk kez maske takarken görüntülendi.

İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton, İngiliz basınının gündeminden düşmüyor.

Attıkları her adım yakından takip edilen çift, Prens Harry ve eşi Meghan Markle ile olan çekişmeleriyle de yakından takip ediliyor.

Düşes Middleton, corona virüsünden en çok yara olan ülkelerden olan İngiltere’de bir yardım etkinliğine katıldı.

Anneler ve bebekleri için yardım toplayan bir kuruluşu ziyaret eden 38 yaşındaki Middleton, burada ilk kez maske takarken görüntülendi.

Amaia markasının ürettiği 15 sterlin değerinde desenli bir maske tercih eden Middleton, yardımların nasıl dağıtıldığıyla ilgili bilgi aldı.