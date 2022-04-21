Duygu Asena’nın pastasını Zuhal Olcay kesti

Merhum gazeteci-yazar Duygu Asena'nın aynı adlı kitabından uyarlanan Gain'in yeni dizisi 'Aslında Özgürsün'ün çekimleri devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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‘Aslında Özgürsün’ün dizi ekibi, yaşasaydı bu yıl 19 Nisan’da 76 yaşına girecek olan yazarın anısına bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.

Dizide Duygu Asena’yı canlandıran Zuhal Olcay doğum günü pastasını kesti.

Kutlamaya başrol oyuncularından Deniz Çakır da katıldı.

Zuhal Olcay, “Duygu Asena yaşasaydı 76 yaşında olacaktı. Aslında onun fikirlerine çok ihtiyacımız vardı şu anda. Kendisini tanıyor ve çok seviyordum. Onu canlandırmak gerçekten değişik bir his” dedi.