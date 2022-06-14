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Duygu Özaslan ile Can Maxim Mutaf evlendi

Uzun süredir birlikte olan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf, dün Paris'te nikah masasına oturdu. Eyfel Kulesi'nin önünde verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan fenomen, üç gün kutlama yapacaklarını duyurdu.

Yayınlanma: 08:47 - 14 Haziran 2022 Güncellenme:
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Duygu Özaslan ile Can Maxim Mutaf evlendi

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, basketbolcu Can Maxim Mutaf’tan geçen aylarda evlilik teklifi almıştı.

Birkaç gündür Paris’te olan çiftin evlendiği ortaya çıktı.



ÜÇ GÜN KUTLAMA YAPACAKLAR

Eyfel Kulesi’nin önünde verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan Özaslan, “Biz bugün evlendik. Önümüzdeki üç gün için çok heyecanlıyız, hazır mısınız? Devamı yarın…” ifadelerini kullandı.

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