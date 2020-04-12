Duygu Özaslan kimdir? Duygu Özaslan kaç yaşında ve mesleği nedir?

Son yıllarda en popüler alanlardan biri de sosyal medyada makyaj video içerikleri üretimi oldu. Duygu Özaslan'da YouTube'ta yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan isimler arasında. Peki Duygu Özaslan kimdir? Duygu Özaslan kaç yaşındadır?

Sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Duygu Özaslan, YouTube kanalında çektiği makyaj videoları ile tanınıyor. YouTube’ta yaklşaık 1,5 milyon takipçisi olan Duygu Özaslan’ın hayatı ise merak ediliyor. İşte Duygu Özaslan kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? gibi soruların yanıtları…

DUYGU ÖZASLAN KİMDİR?

Duygu Özaslan, 17 Nisan 1991 yılında İstanbul’da dünya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlamıştır. Hobi olarak açtığı youtube kanalında çektiği makyaj videolarıyla tanınmaya başlayan Duygu Özaslan’ın 1.5 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

Bir dönem Serenay Sarıkaya ile 4 yıl birlikte olan Kerem Bürsin ile anılan Duygu Özaslan 1.66 metre boyunda, 48 kilo ve Koç burcudur.