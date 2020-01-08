Duygu Özaslan, migren ağrısı paylaşımında ‘bacak’ fotoğrafını yükledi
İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde eğitim alırken okulu yarıda bırakarak YouTube’a yönelen Duygu Özaslan internette gündem oldu.
Migreni olanlar, Özaslan’ın ışıklı ortamda nasıl durabildiğini sorgularken pek çok kullanıcı “Yılda bir kez olan migren atağı günü bugünmüş” notu ile bacaklarının fotoğrafını paylaştı.
‘BACAKLI’ MİGREN ATAĞI PAYLAŞIMI
Çektiği makyaj ve güzellik videolarıyla Instagram ve YouTube’da toplam 2.8 milyon takipçisi bulunan Özaslan, bacak fotoğrafını “Yılda bir kez olan migren atağı günü bugünmüş” cümlesiyle paylaştı. Ünlü influencer’ın bacaklarının fotoğrafını paylaşarak migreninin tuttuğunu söylemesi Twitter’da espri konusu oldu. İşte Duygu’nun yaptığı paylaşıma gelen esprili tepkiler: