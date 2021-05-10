Duygu Özaslan: Siz utanmıyorsanız ben hiç utanmam

YouTube’da çektiği makyaj videolarıyla ünlenen Duygu Özaslan, Instagram hesabından kırmızı bikinili pozlarını paylaşıp “Terasta güneşlenelim bari, ne yapalım” notunu düştü. Paylaşıma binlerce yorum ve beğeni gelirken bazı mesajlar Özaslan’ı çok kızdırdı.

Özaslan, gelen kötü yorumları Instagram’ın hikaye kısmında paylaştı ve bir açıklama yaptı.

“HÂLÂ BİRİLERİ AHLÂK BEKÇİLİĞİMİ YAPIYOR”

Duygu Özaslan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

* Yıl olmuş 2021, ben gelmişim 30 yaşına. Hâlâ birileri benim ahlâk bekçiliğimi yapıyor. Yüzüm, gözüm, fiziğim hakkında abuk sabuk konuşuyor.

* Azıcık ileri gidin, azıcık kendinizi geliştirmeyi deneyim. Bir ‘ben napıyorum ya?’ deyin. Siz bunları yazarken utanmıyorsanız ben hiç utanmam. üşenmedim, paylaştım gözüme takılanları.

* Kim bilir daha neler vardır. Her şeyi geçtim ben tanımadığım birine böyle şeyler yazsam, eşim, dostum okur rezil olurum diye utanırdım.

* Yazdıklarınız benden hiçbir şey götürmez, sadece ve sadece sizin için utanç verici…

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