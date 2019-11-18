Duygu Özaslan’dan Kerem Bürsin açıklaması

Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı konuşulan Duygu Özaslan yapılan haberlere dayanamayıp açıklama yaptı. Özaslan açıklamasında "Gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim ki biz tanışmıyoruz. Bu senaryoları kim yazdı" ifadelerini kullandı.

Serenay Sarıkaya’dan 6 ay önce ayrılan oyuncu Kerem Bürsin’in, Youtuber Duygu Özaslan ile birlikte olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Konuyla ilgili bugün sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özaslan, yakışıklı oyuncuyu tanımadığını söyledi.

“BU SENARYOLARI KİM YAZDI”

Youtuber paylaştığı videoda, “Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Kerem Bürsin ile tanışmıyoruz. Aynı ortamda dahi bulunmadık. Bu dedikoduları kim nereden çıkardı, bu senaryoları kim yazdı gerçekten bilmiyorum ama böyle bir şey olmadığını söylemek istedim. Bakalım daha neler konuşacaklar? Ben de izleyeceğim” açıklamasını yaparak, iddiaları yalanladı.

