Duygu Sarışın sevgilisi Çağatay Ulusoy hakkında konuştu

Uzun zamandır Çağatay Ulusoy ile birlikte olan Duygu Sarışın, Nişantaşı'nda görüntülendi. Magazin muhabirleriyle sohbet eden Sarışın, sevgilisinin mutfakta çok iyi olduğunu söyledi...

Çağatay Ulusoy, karantinaya, uzun süredir aşk yaşadığı Duygu Sarışın’la girdi. Çift, evlerine misafir kabul etmeyip herkesten uzak durup sağlıklı yemekler yaparak geçiriyor. İki ayın ardından ilk kez sokağa çıkan Duygu Sarışın önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Diş hekimime gelmek zorundaydım diyen güzel oyuncu, “Karantina güzel geçiyor, kendi çapımda senaryo yazıyorum, küçük mozaikler yapıyorum” diye konuştu. Sarışın, “Annemle babama sarılmayı çok özledim. 7 aydır temas edemedim onlara. Çok özledim” diyerekte ailesine kavuşmak istediğini sözlerine ekledi. Sarışın, yakışıklı oyuncunun mutfakta nasıl olduğu sorulunca, “İyidir mutfakta, fena sayılmaz. Çok özel sorular oldu konuşmayayım” diyerek açıklama yapmak istemedi.