Ebru Akel kimdir, yaş yaşında?

Ebru Akel, Demet Akalın ve Alişan'ın sabah programına katılmasıyla birlikte yeniden gündemde yer alan isimlerden biri oldu. Birçok yarışmanın sunuculuğunu yaparak hafızalara kazınan Akel'in hatırı sayılır derecede hayranı bulunuyor. İşte Ebru Akel'in hayatıyla ilgili detaylar...

EBRU AKEL KİMDİR?

Ebru Akel, 1 Mart 1976 İzmir’de doğdu. Ablaları Deniz ve Şeniz’den sonra ailenin üçüncü kız çocuğudur. Yedi yaşında bale eğitimi almaya başladı. İzmir Gazi İlkokulu’ndan mezun oldu. 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale bölümünde ortaokul, lise ve üniversite eğitimi aldı.

EBRU AKEL’İN KARİYERİ

1996’da ilk oyunculuğunu Hiç Bana Sordun mu adlı televizyon dizisinde gerçekleştirdi. Ardından 1997’de Motor Life adlı televizyon programını sundu. 1998’de Eltiler dizisinde yer aldı.1998’de BRT’de yayınlanan Sihirli Ayna isimli moda programını sunmaya başladı ve 2000’e kadar devam etti. Ayrıca 1998-2000 arasında dönemin ses getiren Star TV dizisi Kara Melek’te oynadı. 2000’de Benim İçin Ağlama, 2001’de ise Kumsaldaki İzler isimli iki dizide rol aldı.

2001’de tekrardan sunuculuğa dönen Akel, Hepsi Gerçek isimli reality şovun dışında Best Model of the World gibi birçok güzellik yarışmalarını sundu.

2003’te ise Türk televizyonculuğunda yeni bir dönem olan evlilik programlarında sunuculuk yaptı. Show TV’de yayınlanan Ben Evleniyorum, Biz Evleniyoruz, Sevda Masalı, İkinci Bahar ve Gelinim Olur musun? adlı televizyon programlarını sundu. 2005’te Size Anne Diyebilir miyim? adlı programla 8,5 saat boyunca canlı yayında sunuculuk yapması kariyerinde bir rekor kırmıştır. Bunun dışında Gönüllerde İkinci Bahar adlı bir başka evlilik programını sunmuştur.

2005’te Loreal ile anlaşma yapan Akel, 2 yıl boyunca saç modelliği yaparak uluslararası anlaşma imzalayan ilk Türk model oldu. Bunun dışında birçok reklam filminde yer aldı.

2005’te Hayaller Gerçek Oluyor isimli Kanal D yarışmasını sundu. Ayrıca başrollerini Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Tolga Çevik ve Özgü Namal’ın paylaştığı Organize İşler isimli sinema filminde “Nilüfer” karakterini canlandırmıştır. 2005 yılında Cem Davran ile başrolünü paylaştığı İlk Göz Ağrısı dizisinde rol aldı. 2006’da ise başrollerini Kadir İnanır, Melisa Sözen ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı, ATV’de yayınlanan Azap Yolu isimli dizide önemli bir rol oynadı.

Oyunculuğun yanında sunuculuğu da sürdüren Akel, 2006 ve 2007’de iki sezon boyunca ATV’de yayınlanan Oryantal Star adlı yarışmayı sunmuştur

2008’de Abdullah Oğuz’un yapımcısı ve yönetmeni olduğu Sıcak isimli sinema filminin başrollerini Cem Özer, Gürgen Öz ve Hazım Körmükçü’yle paylaştı. 2010-2011 yılında Star Tv de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde ‘Biricik’ rolünü canlardırdı. ATV’de yayınlanan, başrollerini Duygu Yetiş, Kenan Ece ve Larissa Gacamer’in paylaştığı Krem isimli dizide önemli bir rol oynadı. 2015’te ise Show TV’de yayınlanan Bu Tarz Benim adlı yarışmanın 2. sezon sunuculuğunu yapıyordu ancak yarışmanın bitmesi üzerine yarışmadaki sunuculuğu bıraktı.

Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanan “Kendine İyi Bak” programıyla izleyenlerin karşısına çıkmaya devam ediyor.