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Ebru Akel: Tanıyabilene aşk olsun
Ebru Akel: Tanıyabilene aşk olsun
Hem gözlük hem de maske takan Ebru Akel, zor tanındı...
Emre ÇEVİK
Magazin 7 Temmuz 2020 - 12:18

Ekranların sevilen isimlerin Ebru Akel Sancak önceki gün İstinyePark’da objektiflere yansıdı. Ailesi ile birlikte alışveriş merkezine gelen Akel, uzun süren alışveriş turu sonrası Markalar Sokağı’nda görüntülendi.

Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak poz veren güzel sunucu, “Hem gözlük hem maske valla tanıyabilene aşk olsun” dedi.

Daha sonra anne ve babası ile birlikte AVM’deki restoranda yorgunluk atan Ebru Akel, akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldı.

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