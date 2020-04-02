Ebru Akel’den Fahriye’nin meydan okumasına cevap…

Sunucu Ebru Akel, Fahriye Evcen'in sosyal medya üzerinden kendisine meydan okumasına kayıtsız kalmadı ve Evcen'in yaptığı hareketleri tekrar ederek ona cevap verdi.

Ev karantinası günlerinde ünlü isimler bol bol mutfak maharetlerini sıralamak dışında aynı zamanda yaptıkları birbirinden ilginç meydan okumalarla da dikkat çekiyor. Bu meydan okumalardan birine geçtiğimiz günlerde oyuncu Fahriye Evcen imza atmış ve yaptığı parmak hareketleri üzerinden Ebru Akel’e çağrıda bulunmuştu.

Akel de kısa bir süre sonra bu meydan okumayı kabul etti ve hareketlerin aynısını yaparak Fahriye’ye yanıt verdi. Ebru Akel meydan okumaya “Hey bebek olmuş mu?” sözleriyle yanıt verdi.

İkilinin arasındaki bu meydan okuma dışında Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Talat Bulut da aynı hareketleri yaparak bu meydan okuma akımına katıldı.