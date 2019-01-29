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Ebru Destan ifşa etti… “Eskiden su bile isteyemezdik”
Ebru Destan ifşa etti… “Eskiden su bile isteyemezdik”
Eski manken Ebru Destan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisinden istekte bulunan bir takipçisini ifşa etti.
Magazin 29 Ocak 2019 - 09:21

Sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle iletişim kurma imkanı bulan ve onları yeni projeleriyle ilgili bilgilendirme fırsatı bulan ünlü isimler kimi zaman sosyal medyanın sevimsiz yüzüyle karşı karşıya kalıyor. Böyle bir sorun yaşayan son isim eski manken Ebru Destan oldu. Kendisinden telefon isteyen takipçisinin mesajını hesabından ifşa eden Destan; “Bu yeni nesile ne oldu arkadaşlar? Sosyal medya mı bu genişliği ve rahatlığı getirdi! Biz tanımadığımız birilerinden ‘su’ bile isteyemezdik…” satırlarıyla bundan sonra gelebilecek bu tarz münasebetsiz isteklerin de önüne geçmiş oldu.

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