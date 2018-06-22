Ebru Destan onları tanık gösterdi!

Galerici İnan’la 2011’de evlenen ve bu evlilikten Oktay’la Ali adında 2 oğlu bulunan eski manken Ebru Destan, 2016 yılında Bakırköy Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açmıştı. Edinilen bilgiye göre çekişmeli olarak açılan dava mal paylaşımı, nafaka gibi gerekçeler yüzünden iki yıldır devam ediyor. Bakırköy 3. Aile Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmasına Destan'la birlikte tanık olarak gösterdiği bir arkadaşı ve oyuncu Başak Sayan ve taraf avukatları geldi. Duruşmaya işadamının gelmediği görüldü.
MAHKEME SONRASINDA GERGİN ANLAR…
Duruşmada Destan'ın tanık olarak gösterdiği oyuncu Başak Sayan ve arkadaşı tanık olarak dinlendi. Duruşma ertelenirken mahkeme sonrasında gergin olduğu gözlenen Destan, davada gizlilik kararı olduğunu belirterek açıklamayla yapamayacağını söyledi. Ebru Destan, adliyeden arkadaşları ve avukatlarıyla ayrıldı.