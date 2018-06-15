Ebru Gündeş kameralardan uzak tutuyordu!
Mümkün mertebe kameralardan uzak tutmaya çalıştığı 7 yaşındaki kızı Alara'yla birlikte Boğaz'da görüntülenen Ebru Gündeş güzel havanın tadını çıkardı. Verdiği konserler dışında ortalarda gözükmeyen Ebru Gündeş, minik kızı Alara'yla Boğaz keyfi yaptı.
Akşam’da yer alan habere göre, Four Seasons Hotel'in bahçesinde yakın dostu Derya Ayaydın'la yaklaşık 3 saat sohbet eden şarkıcı, bulunduğu bölüme kimseyi aldırmadı. 7 yaşındaki Alara'yla yakından ilgilenen Gündeş'in, kızının her istediğini yapmaması otoriter ve kuralcı bir anne olduğunu gözler önüne serdi.