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Ebru Gündeş kameralardan uzak tutuyordu!
Ebru Gündeş kameralardan uzak tutuyordu!
Şarkıcı Ebru Gündeş, Reza Zarrab'la olan evliliğinden doğan kızı Alara ile birlikte Boğaz'da görüntülendi.
Magazin 15 Haziran 2018 - 11:38

Mümkün mertebe kameralardan uzak tutmaya çalıştığı 7 yaşındaki kızı Alara'yla birlikte Boğaz'da görüntülenen Ebru Gündeş güzel havanın tadını çıkardı. Verdiği konserler dışında ortalarda gözükmeyen Ebru Gündeş, minik kızı Alara'yla Boğaz keyfi yaptı.

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Akşam’da yer alan habere göre, Four Seasons Hotel'in bahçesinde yakın dostu Derya Ayaydın'la yaklaşık 3 saat sohbet eden şarkıcı, bulunduğu bölüme kimseyi aldırmadı. 7 yaşındaki Alara'yla yakından ilgilenen Gündeş'in, kızının her istediğini yapmaması otoriter ve kuralcı bir anne olduğunu gözler önüne serdi.

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