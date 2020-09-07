Ebru Gündeş kimdir? Ebru Gündeş nereli ve kaç yaşında?

Ebru Gündeş, 1974 doğumludur. Sahneye ilk kez 1991 yılında Emel Sayın'ın vokalisti olarak çıkan Ebru Gündeş hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Ebru Gündeş nereli ve kaç yaşında?

EBRU GÜNDEŞ’İN BİYOGRAFİSİ

Ebru Gündeş, 12 Ekim 1974 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İlkokulu Ankara’da okuduktan sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleşti. Maddi imkansızlıkları yüzünden öğrenimini yarım bırakan Gündeş’in sesinin güzelliğini 1989 yılında keşfeden bir aile dostu onu ve annesi Müjgan Kumartaşlıoğlu’nu bir müzik yapımcısına götürdü. Ebru Gündeş’in sesinden büyülenen Neşe Demirkat, onu ünlü prodüktör Koral Sarıtaş ve Selçuk Tekay’ın ellerine teslim etti. 1991 yılında Koral Sarıtaş’ın yönlendirmesiyle ilk sahne deneyimini Emel Sayın’a vokal yaparak yaşadı.

İLK ALBÜMÜ “TANRI MİSAFİRİ”

1993 yılında ‘Tanrı Misafiri' adlı ilk albümünü piyasaya çıkaran Ebru Gündeş, milyonluk satış rakamına ulaşır. İlk albümün ardından ertesi yıl ‘Tatlı Bela' yayınlanır. 1999 yılında ‘Dön Ne Olur' adını taşıyan bu albümünün stüdyodaki tanıtımı sırasında, basın mensupları önünde beyin kanaması geçiren 25 yaşındaki Ebru Gündeş, uzun bir süre de dinlenerek hayranlarından uzak kaldı.

Uzun süren ayrılığın ardından ilk konserini 11 Mart 2000 gecesi Bostancı Gösteri Merkezi’nde veren Ebru Gündeş, konserin tüm gelirini Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Vakfı Hastanesi Reanimasyon Kliniği’ne bağışladı.

EVLİLİKLERİ

İlk evliliğini 16 yaşındayken Hamdi Vardar ile, ikinci evliliğini de 2002 yılında avukat Ömer Durak ile yapan Gündeş 2010 yılında İran Azerisi iş adamı Rıza Sarraf’la evlenmiştir. 15 Ekim 2011’de kızı Alara doğmuştur.

Albümleri:

1993 – Tanrı Misafiri

1994 – Tatlı Bela

1995 – Ben Daha Büyümedim

1996 – Kurtlar Sofrası

1998 – Sen Allah’ın Bir Lütfusun

1999 – Dön Ne Olur

2000 – Dön Ne Olur (Remixes)

2001 – Ahdım Olsun

2002 – Ahdım Olsun (Remixes)

2003 – Şahane

2004 – Bize de Bu Yakışır

2006 – Kaçak

2008 – Evet

2011 – Beyaz

2012 – 13,5

2014 – Araftayım

2019 – Âşık

TV programları:

Ebru ile Emrah Şov

Ebru Gündeş’le İkinci Hayat

Ebru Gündeş Mega Show

Dön Ne Olur

Popstar Alaturka

O Ses Türkiye

Ödülleri:

1996 – 2.Kral TV Video Müzik Ödülleri – En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Sanatçı

1996 – 2. Kral TV Video Müzik Ödülleri – Yılın Şarkısı (Fırtınalar)

1997 – 3. Kral TV Video Müzik Ödülleri – En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Sanatçı

1999 – 5.Kral TV Video Müzik Ödülleri – En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Sanatçı

1999 – 27. Altın Kelebek Ödülleri – Umut Ödülü

2000 – 28. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Fantezi Müzik Kadın Solist

2003 – 1.MÜ-YAP Müzik Endüstrisi Ödülleri – Diamond Albüm (Ahdım Olsun)

2003 – 31.Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Fantezi Müzik Kadın Solist

2004 – 2. MÜ-YAP Müzik Endüstrisi Ödülleri – Diamond Albüm (Şahane)

2006 – 4. MÜ-YAP Müzik Endüstrisi Ödülleri – Altın Albüm (Bize de Bu Yakışır)

2007 – 5. MÜ-YAP Müzik Endüstrisi Ödülleri – Platin Albüm (Kaçak)

2007 – 13. Kral TV Video Müzik Ödülleri – En İyi Arabesk-Fantezi Müzik Kadın Sanatçı

2009 – 7.MÜ-YAP Müzik Endüstrisi Ödülleri – Platin Albüm (Evet)

2010 – 37. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Fantezi Müzik Kadın Solist

2012 – 18.Kral Tv Video Müzik Ödülleri – Kral TV & Kral FM Özel Ödülü

2012 – 39. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Fantezi Müzik Kadın Solisti

2012 – 1.Taksiciler Derneği Ödülleri – Yılın En İyi Kadın Fantazi Sanatçısı

2015 – 42.Pantene Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Fantezi Müzik Kadın Solist

2020 – 46. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Fantezi Müziği Kadın Solist

Ebru Gündeş’in rol aldığı diziler ve filmler:

1994 – Tanrı Misafiri (Elif Altan) (TV Dizisi)

1995 – Fırtınalar (Ebru Gündeş) (TV Dizisi)

1997 – Deli Divane (Ebru) (TV Dizisi)

1998 – Sen Allahın Bir Lütfusun (Ebru) (TV Dizisi)

1999 – Affet Beni (TV Dizisi)

2006 – İmkansız Aşk (Ece Güneş) (TV Dizisi)