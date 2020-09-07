Ebru Gündeş kimdir? Ebru Gündeş nereli ve kaç yaşında?

EBRU GÜNDEŞ’İN BİYOGRAFİSİ
Ebru Gündeş, 12 Ekim 1974 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İlkokulu Ankara’da okuduktan sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleşti. Maddi imkansızlıkları yüzünden öğrenimini yarım bırakan Gündeş’in sesinin güzelliğini 1989 yılında keşfeden bir aile dostu onu ve annesi Müjgan Kumartaşlıoğlu’nu bir müzik yapımcısına götürdü. Ebru Gündeş’in sesinden büyülenen Neşe Demirkat, onu ünlü prodüktör Koral Sarıtaş ve Selçuk Tekay’ın ellerine teslim etti. 1991 yılında Koral Sarıtaş’ın yönlendirmesiyle ilk sahne deneyimini Emel Sayın’a vokal yaparak yaşadı.
İLK ALBÜMÜ “TANRI MİSAFİRİ”
1993 yılında ‘Tanrı Misafiri' adlı ilk albümünü piyasaya çıkaran Ebru Gündeş, milyonluk satış rakamına ulaşır. İlk albümün ardından ertesi yıl ‘Tatlı Bela' yayınlanır. 1999 yılında ‘Dön Ne Olur' adını taşıyan bu albümünün stüdyodaki tanıtımı sırasında, basın mensupları önünde beyin kanaması geçiren 25 yaşındaki Ebru Gündeş, uzun bir süre de dinlenerek hayranlarından uzak kaldı.
Uzun süren ayrılığın ardından ilk konserini 11 Mart 2000 gecesi Bostancı Gösteri Merkezi’nde veren Ebru Gündeş, konserin tüm gelirini Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Vakfı Hastanesi Reanimasyon Kliniği’ne bağışladı.
EVLİLİKLERİ
İlk evliliğini 16 yaşındayken Hamdi Vardar ile, ikinci evliliğini de 2002 yılında avukat Ömer Durak ile yapan Gündeş 2010 yılında İran Azerisi iş adamı Rıza Sarraf’la evlenmiştir. 15 Ekim 2011’de kızı Alara doğmuştur.
Albümleri:
1993 – Tanrı Misafiri
1994 – Tatlı Bela
1995 – Ben Daha Büyümedim
1996 – Kurtlar Sofrası
1998 – Sen Allah’ın Bir Lütfusun
1999 – Dön Ne Olur
2000 – Dön Ne Olur (Remixes)
2001 – Ahdım Olsun
2002 – Ahdım Olsun (Remixes)
2003 – Şahane
2004 – Bize de Bu Yakışır
2006 – Kaçak
2008 – Evet
2011 – Beyaz
2012 – 13,5
2014 – Araftayım
2019 – Âşık
TV programları:
Ebru ile Emrah Şov
Ebru Gündeş’le İkinci Hayat
Ebru Gündeş Mega Show
Dön Ne Olur
Popstar Alaturka
O Ses Türkiye
Ödülleri:
1996 – 2.Kral TV Video Müzik Ödülleri – En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Sanatçı
1996 – 2. Kral TV Video Müzik Ödülleri – Yılın Şarkısı (Fırtınalar)
1997 – 3. Kral TV Video Müzik Ödülleri – En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Sanatçı
1999 – 5.Kral TV Video Müzik Ödülleri – En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Sanatçı
1999 – 27. Altın Kelebek Ödülleri – Umut Ödülü
2000 – 28. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Fantezi Müzik Kadın Solist
2003 – 1.MÜ-YAP Müzik Endüstrisi Ödülleri – Diamond Albüm (Ahdım Olsun)
2003 – 31.Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Fantezi Müzik Kadın Solist
2004 – 2. MÜ-YAP Müzik Endüstrisi Ödülleri – Diamond Albüm (Şahane)
2006 – 4. MÜ-YAP Müzik Endüstrisi Ödülleri – Altın Albüm (Bize de Bu Yakışır)
2007 – 5. MÜ-YAP Müzik Endüstrisi Ödülleri – Platin Albüm (Kaçak)
2007 – 13. Kral TV Video Müzik Ödülleri – En İyi Arabesk-Fantezi Müzik Kadın Sanatçı
2009 – 7.MÜ-YAP Müzik Endüstrisi Ödülleri – Platin Albüm (Evet)
2010 – 37. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Fantezi Müzik Kadın Solist
2012 – 18.Kral Tv Video Müzik Ödülleri – Kral TV & Kral FM Özel Ödülü
2012 – 39. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Fantezi Müzik Kadın Solisti
2012 – 1.Taksiciler Derneği Ödülleri – Yılın En İyi Kadın Fantazi Sanatçısı
2015 – 42.Pantene Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Fantezi Müzik Kadın Solist
2020 – 46. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Fantezi Müziği Kadın Solist
Ebru Gündeş’in rol aldığı diziler ve filmler:
1994 – Tanrı Misafiri (Elif Altan) (TV Dizisi)
1995 – Fırtınalar (Ebru Gündeş) (TV Dizisi)
1997 – Deli Divane (Ebru) (TV Dizisi)
1998 – Sen Allahın Bir Lütfusun (Ebru) (TV Dizisi)
1999 – Affet Beni (TV Dizisi)
2006 – İmkansız Aşk (Ece Güneş) (TV Dizisi)