“Ebru Gündeş kızı ile VIP’den geçerek New York’a gitti!”

İyi Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Ebru Gündeş'in kızıyla birlikte Atatürk Havalimanı'ndaki VIP girişini kullanarak, uçağa bindiğini, uçağın da New York'a hareket ettiğini söyledi. Cinisli, durumu görevlilere sorduğunu, görevlilerin VIP kullanımla ilgili 'Özel emir' geldiği cevabını verdiğini söyledi. Gündeş'in Reza Zarrab ile buluşmaya gittiği iddia edildi.

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İran’a yönelik yaptırımları deldiği iddiasıyla ABD’de yargılanan Reza Zarrab’ın New York’ta görüntülenmesinin yankıları sürüyor. Kamuoyuna yansıyan iddialara göre Zerrab’ın görüntülendiği sarışın kadın, Ebru Gündeş’in arkadaşıydı. Bugün bir iddia da İyi Parti Kurucu Üyesi ve milletvekili Naci Cinisli’den geldi.

Cinisli, attığı tweet’te şöyle dedi:

“İstanbul Atatürk Havalimanı VIP’sinden TK 003 New York uçağına Ebru Gündeş ve kızı geçtiler. Gündeş’in hangi vasıfla VIP’yi kullandığını sorduğumda görevliler ”özel emir” ile işlemlerin yapıldığını söylediler. Devlet sanatçısı değilse başka bir nedeni olmalı!!!”



Flightaware isimli anlık sefer takip sitesinde uçağın 07:23’te havalandığı ve New York’a ulaştığı görülüyor.

‘VIP Salonları Protokol Listesi’ni şu görevdekiler kullanabiliyor: Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, eski cumhurbaşkanları, Cumhuriyet Senatosu eski başkanları, Millet Meclisi ve TBMM eski başkanları, eski başbakanlar, cumhurbaşkanlığı eski konsey üyeleri, Genelkurmay Başkanı, ana muhalefet partisi başkanı, bakanlar kurulu üyeleri, eski bakanlar, yüksek yargı organlarının başkanları ve üyeleri (Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi), Sayıştay başkanı ve üyeleri, kuvvet komutanları, general ve amiraller, Yüksek Öğretim Kurulu başkanı ve üyeleri, TBMM başkanvekilleri, katip üyeleri, idare amirleri, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanları ve TBMM üyeleri, TBMM eski üyeleri, cumhurbaşkanlığı genel sekreteri, TBMM genel sekreteri, Diyanet İşleri Başkanı, TC Merkez Bankası başkanı, AB Genel Sekreteri, Sermaye Piyasası Kurulu başkanı, Rekabet Kurulu başkanı, Telekomünikasyon Kurulu başkanı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu başkanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu başkanı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu başkanı, Kamu İhale Kurumu başkanı, Tütün ve Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkiler Düzenleme Kurulu başkanı, Şeker Kurulu başkanı, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği yönetim kurulu başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu başkanı, cumhurbaşkanlığı baş danışmanları, başbakan baş müşavirleri, müsteşar yardımcıları, cumhurbaşkanlığı ve TBMM genel sekreter yardımcıları, devlet ya da vakıf üniversiteleri rektörleri, büyükelçiler, valiler, emniyet genel müdürü, büyükşehir belediye başkanları, Devlet Denetleme Kurulu başkanı, Yüksek Denetleme Kurulu başkanı, Başbakanlık Teftiş Kurulu başkanı, bakanlık teftiş kurulları başkanı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu başkanı, Toplu Konut İdaresi başkanı, Özelleştirme İdaresi başkanı, GAP İdaresi başkanı, Devlet Personel başkanı, genel müdürler, Devlet İstatistik Enstitüsü başkanı, Türk Standartları Enstitüsü başkanı, TÜBİTAK başkanı, TÜBA başkanı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu başkanı, TC Merkez Bankası başkan yardımcıları, devlet sanatçıları, İstiklal Madalyası sahipleri, hükümeti temsilen yurt dışına giden heyetler, DİSK, HAK-İŞ, TESK, TİSK ve TÜRK-İŞ konfederasyonları genel başkanları, yukarıda belirtilen görevlerden emekli olanlar, Türkiye Barolar Birliği başkanı, toplu görüşme yapma yetkisine yapma memur sendikalarının bağlı oldukları konfederasyon genel başkanları.