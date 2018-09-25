Ebru Gündeş, kızıyla birlikte Türkiye’ye döndü!

Reza Zarrab'ı görmek için ABD'ye giden Ebru Gündeş ülkeye döndü. Gündeş, bu sefer gazetecilere yakalanmamak için çok dikkatli davrandı.

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Türk Hava Yolları’na ait uçakla saat 13.00’da kızıyla birlikte New York’tan İstanbul’a gelen Ebru Gündeş’in pasaport işlemlerinin ardından gazetecilere yakalanmadan Atatürk Havalimanı’ndan ayrıldığı bilgisine ulaşıldı.

NE OLMUŞTU?



Ebru Gündeş’in bu hafta başında kızıyla birlikte Atatürk Havalimanı’ndaki VIP girişini kullanarak ABD'ye gittiğini, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, gündeme getirmişti.

OTEL ODASINDA KAVGA



Bazı medya organları Zarrab'ın ABD'de lüks hayat yaşadığını yazdı ve Gündeş-Zarrab çiftinin Manhattan’ın en lüks oteli Four Seasons’a bir araya geldiğini ifade etti. İddialara göre Gündeş-Zarrab çifti otel odasında tartıştı. Fotoğraflar paylaşan gazete, Zarrab'ın 300 bin dolar yani 1.8 milyon TL değerindeki Cadillac Escalade adlı cipe bindiğini de yazdı.