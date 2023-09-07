Ebru Gündeş ödül törenlerine katılmayacak

Şarkıcı Ebru Gündeş, "Bir süredir olduğu gibi bundan sonra da ödül törenlerine katılmayacağım. Aday gösterilmemin de ödül almamın da uygun olmadığını düşünüyorum" dedi.

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Ebru Gündeş, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hiçbir ödül törenine katılmayacağını açıkladı.

“UYGUN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Gündeş, şu ifadeleri kullandı:

“”Her yıl olduğu gibi eylül ayının gelmesiyle birlikte ödül töreni organizasyonlarının davetleri başladı. Yıllardır sayısını hatırlamadığım kadar çok ödüle layık görülmüş olmaktan dolayı yaşadığım mutluluk çok büyük. Ancak bir süredir olduğu gibi bundan sonra da ödül törenlerine katılamayacağım için aday gösterilmemin de ödül almamın da uygun olmadığını düşünüyorum.”

“Mesleğinde 30 yılını devirmiş bir sanatçı olarak bu ödüllerin ödüllerle daha fazla motive olacak kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla buluşmasının daha doğru olduğu kanaatindeyim. Anlayışınıza ve ricam hassasiyetle yaklaşacak olan herkese şimdiden teşekkür ederim. Sevgilerimle.”