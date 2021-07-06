Ebru Gündeş sırrını Derya Uluğ ile paylaştı

Haber Global’de yayınlanan ‘Hikayede Kalmasın’ adlı programa konuk olan Derya Uluğ, hem iş hem de özel hayatına ilişkin açıklamalar yaptı.

“AİLEM ŞARKICI OLMAMI İSTEMEDİ”

Ailesinin şarkıcı olmasını istemediğini belirten Uluğ, “8 yaşındayken İzmir’deki bir radyonun ses yarışmasına katıldım ve birinci oldum. Sonra koro çalışmalarına başladım. Okul arkadaşımın babasından teklif gelmesi üzerinde 15 yaşında otellerin roof’larında caz söyleyerek şarkıcılığa başladım. Ailem başta şarkıcı olmamamı istemedi ama ben çok ısrar ettim ve hem okulu hem de sahneyi birlikte götürmeye başladım” dedi.

“KENDİ İSTEĞİMLE EBRU GÜNDEŞ’TEN AYRILDIM”

Ebru Gündeş ile tanışma hikayesini ve kendisinin vokalistliğine giden yolculuğunu da anlatan Uluğ, “İstanbul’a gelip yüksek lisans eğitimine başladım. O süreçte benim bir arkadaşım Ebru Gündeş’e klavye çalıyordu. Arkadaşım Ebru Gündeş’in vokalist aradığını bana söyledi. Ben 15 yaşından itibaren solist olarak sahnelerde şarkı söylüyordum ve daha önce kimseye vokal yapmamıştım. Ebru Gündeş’le ilk deneyimimi yaşadım ve 4 yıl birlikte çalıştık. Aramızda karşılıklı bir sevgi ve bağ oldu. Kendi yoluma devam etmek istediğimdeyse ekipten ayrıldım. Ama Ebru Gündeş ayrıldıktan sonra da bana akıl vermeye devam etti” diye konuştu.

EBRU GÜNDEŞ’TEN BAŞARININ SIRRI

Uluğ, Ebru Gündeş’in kendisine verdiği öğütlerden birisini de paylaştı: “Bana ‘Sessiz kalmak zordur bazı zamanlarda. O zor dönemlerde sessiz kalmayı başarırsan her zaman kazanırsın’ demişti. Bu öğüt benim için çok önemli.”

Şarkıcı Derya Uluğ yıllarca vokalistliğini yaptığı Ebru Gündeş’in akıl hocası olduğunu belirtti ve “Bana ‘Sessiz kalmak zordur bazı zamanlarda. O zor dönemlerde sessiz kalmayı başarırsan her zaman kazanırsın’ demişti. Bu öğüt benim için çok önemli” dedi.

* Ebru Gündeş, Hadise’nin eski eşi Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu iddiaları konusunda hep sessiz kalmıştı.

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