Ebru Gündeş’in babası Remzi Gündeş hayatını kaybetti

Şarkıcı Ebru Gündeş'in siroz ve KOAH hastası olan babası Remzi Gündeş, hayata gözlerini yumdu. Gündeş, arasının açık olduğu babasını iki kuzeniyle birlikte Büyükçekmece Mezarlığı'nda toprağa verdi.

Bakıröy'de eski eşya sattığı iş yerinde yatıp kalkan şarkıcı Ebru Gündeş’in babası Remzi Gündeş geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı.Siroz ve KOAH hastası olan Remzi Gündeş, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Durumu kötüleşen Remzi Gündeş, 18 Eylül’de hayatını kaybetti.

SESSİZ SEDASIZ DEFNEDİLDİ

TV100’ün haberine göre, Ebru Gündeş, kendisini 4 yaşındayken terk ettiği için arasının açık olduğu babasının ölüm haberini kimseye duyurmadı. Remzi Gündeş’in cenazesi kızı Ebru Gündeş ve iki kuzeni tarafından sessiz sedasız Büyükçekmece Mezarlığı'nda toprağa verildi.

“YARIN MEZARLIK OLACAĞIZ”

Remzi Gündeş 5 yıl önce bir televizyon kanalında yayınlanan röportajda kızı ile arasının açık olmasıyla ilgili iddialar hakkında “Ben ona hiç bakmadım ama o bana baktı. Kim onun hakkında en ufak bir kelime konuşursa, onun hayatını alırım. Şaka yapmıyorum, alırım hayatını.. Evlenmiş, barklanmış. Onu rahatsız etmeye lüzum yok. Ben onu seviyorum o da beni seviyor. Ben şahsen evladım için dilenirim, yemin ederim dilenirim. Yarın bir mezarlık olacağız. 2 metre yere gideceğiz” demişti.

