Ebru Öztürk kimdir? Ebru Öztürk nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar adlı dizide Şebnem karakterini canlandıran Ebru Öztürk hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ebru Öztürk kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…
EBRU ÖZTÜRK KİMDİR?
Ebru Öztürk, 20 Haziran 1984 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Üniversite eğitimini Konya Selçuk Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Bir dönem Fenerbahçe Voleybol Takımı'nda forma giydi. 2016 yılında yayınlanan Survivor yarşmasında Ünlüler Takımı’nda yer aldı.
Ebru Öztürk, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Şebnem karakterine hayat vermektedir. Ebru Öztürk, 1.80 metre boyunda, 55 kilo ve İkizler burcudur.
Ebru Öztürk’ün rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Arka Sokaklar (Şebnem) (TV Dizisi)
2014 – Aşk Oyunu (Serpil) (Sinema Filmi)
2012 – Dinle Sevgili (TV Dizisi)