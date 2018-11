Ebru, radyosu hakkında konuştu

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan güzel şarkıcı, şu sıralar oldukça yoğun olduğunu yeni aldıkları radyo kanalı ile ilgilendiğini söyledi. Yaşar, Eşi Necati Gülseven'in yeni aldığı radyo kanalıyla ilgili “Radyoyu alma işimiz tamamen tesadüf oldu aslında, eşim bana sorduğunda tabi ki çok güzel olur dedim. Zaten biliyorsunuz bizim gazetemiz de var medyaya uzak değiliz zaten hayırlısı olsun” dedi.

“KAPIMIZ HERKESE AÇIK OLACAK”

Basın mensuplarının ‘radyonuzda yasaklılarınız olacak mı?’ sorusunu cevaplayan güzel şarkıcı “kesinlikle öyle bir şey olmayacak , yapan radyo kanalları var biliyorum ama bizim radyomuzda formatımıza uygun herkese kapımız açık olacak, bir de ben kendimi her tarzın ve her müziğin şarkıcısı olarak görüyorum. Böyle gördüğüm her arkadaşımın da yayınlanmasını canı gönülden destekleyeceğim” dedi. Yaşar röportajın ardından kendisini bekleyen lüks aracıyla toplantısına gitti.