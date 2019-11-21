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Ebru şaha kaldırdı, Murat’tan yorum gecikmedi!
Ebru şaha kaldırdı, Murat’tan yorum gecikmedi!
Hercai dizisinde Reyyan rolüyle izlediğimiz Ebru Şahin, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti. Şahin'in at üzerindeki pozuna oyuncu Murat Cemcir'den ilginç bir yorum geldi.
Magazin 21 Kasım 2019 - 15:42

Dizide Akın Akınözü ile başrolü paylaşan Ebru Şahin, sosyal medya hesabı Instagram’a yüklediği son fotoğrafı ile herkesin beğenisini kazanırken Murat Cemcir’in de dikkatini çekmeyi başardı. Hercai’de sıklıkla at üstünde gördüğümüz Ebru Şahin, atın şaha kalkmış haliyle verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı. Şahin’in takipçileri, bu fotoğrafı beğeni yağmuruna tutarken Murat Cemcir’in yorumu olay yarattı.

CEMCİR’DEN PHOTOSHOP YORUMU

Murat Cemcir, Ebru Şahin’in fotoğrafının altına, “Bravo fotoşop değil dimi bu fotoşoptur:))” yazınca Şahin’in takipçileri, Murat Cemcir’e tepki gösterdi. Takipçileri ‘Kariyerinde şaha kalkan ve dört nala popülerliğe koşan Ebru Şahin, sanki bu başarısını anlatır gibi bir poz vermiş’ şeklinde yorumlar yaparken Murat Cemcir’in o fotoğrafı Photoshop olarak görmesine Şahin’in takipçilerinden tepki geldi.

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