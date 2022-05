Ebru Şahin ile Cedi Osman nişanlandı

Oyuncu Ebru Şahin ile NBA yıldızı Cedi Osman dün akşam nişanlandı. Şahin, doğum gününde yapılan nişan töreninden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncu Ebru Şahin, üç yıldır NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Türk basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşıyor. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten Şahin, bugün 28 yaşına bastı.

TEKİRDAĞ’A GİTTİ

Geçen yıl Kapadokya’da sevgilisine evlilik teklifi eden ve “Evet” yanıtını alan Osman, sevgilisini doğum gününde Tekirdağ’da oturan ailesinden istemeye gitti.

Aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlilik yolunda ilk adımı atan çift, nişanlandı.

“DÜN BİRAZ OLAYLI GEÇTİ”

Şahin, nişan töreninden kareleri Instagram hesabından “Dün biraz olaylı geçti” notuyla

paylaştı.

Ebru Şahin’in paylaşımına Berkay Şahin, Burcu Kara, Aslıhan Gürbüz, Aslı Turanlı ve Deniz Sipahi gibi isimlerden tebrik yorumu yağdı.

“BİRBİRİMİZE GÜVENİMİZ TAM”

Ebru Şahin, verdiği bir röportajda ilişkisiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

* Cedi ile küçüklüğümüzden beri farklı çevrelerde, farklı güven anlayışlarında büyürken hep aynı içgüdüyle hareket ettiğimizi fark ettik. Hayatın tadına baktığımız yerler farklı ama aldığımız tat aynı. Hani biriyle konuşmana gerek kalmadan her şeyi halledersin ya, aramızda öyle bir bağ var.

* Birbirimizde her gün yeni bir şey keşfediyoruz. Ben ilişkilerin insanları farklılaştırdığını düşünüyordum ama şu an birbirimize; özgürlüğümüzden ve karakterimizden feragat etmeden, her türlü stratejiden uzak, güven üzerine kurulu ve kalpten bir bağlılığın var olabileceğini öğrettiğimize inanıyorum.

