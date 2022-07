Ebru Şahin ve Cedi Osman aşklarının başladığı yerde düğün yaptı

Geçen hafta Makedonya'da evlenen oyuncu Ebru Şahin ve basketbolcu Cedi Osman, aşklarının başladığı İzmir'in Çeşme ilçesinde düğün töreni gerçekleştirdi. Çiftin düğününe sanat ve spor dünyasından birçok isim katıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Oyuncu Ebru Şahin ve NBA’de oynayan basketbolcu Cedi Osman aşklarının başladığı İzmir’in Çeşme ilçesinde düğün töreni gerçekleştirdi.

Geçen hafta Makedonya’da kıyılan resmi nikâhın ardından Alaçatı’da gerçekleştirilen temsili nikâhı televizyoncu Acun Ilıcalı kıyarken, Ebru Şahin’in şahitliğini menajeri ve yakın dostu Abdullah Bulut, Cedi Osman’ın şahitliğini ise Okan Can Yantır üstlendi.

Alaçatı’a gerçekleştirilen ve sabahın ilk saatlerine kadar süren düğüne Acun Ilıcalı, İsmail Hacıoğlu, Aslıhan Gürbüz, Aslıhan Güner, Mert Kılıç, Barış Falay, Emre Altuğ, Seli Bayraktar, Gülçin Santırcıoğlu, Burak Tozkoparan, Bertan Aslani, Hazal Şenel gibi Gibi isimler katıldı.





“BİRBİRİMİZE GÜVENİMİZ TAM”

Ebru Şahin, verdiği bir röportajda ilişkisiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

* Cedi ile küçüklüğümüzden beri farklı çevrelerde, farklı güven anlayışlarında büyürken hep aynı içgüdüyle hareket ettiğimizi fark ettik. Hayatın tadına baktığımız yerler farklı ama aldığımız tat aynı. Hani biriyle konuşmana gerek kalmadan her şeyi halledersin ya, aramızda öyle bir bağ var.

* Birbirimizde her gün yeni bir şey keşfediyoruz. Ben ilişkilerin insanları farklılaştırdığını düşünüyordum ama şu an birbirimize; özgürlüğümüzden ve karakterimizden feragat etmeden, her türlü stratejiden uzak, güven üzerine kurulu ve kalpten bir bağlılığın var olabileceğini öğrettiğimize inanıyorum.

İlginizi Çekebilir Johnny Depp'in yeni projesi belli oldu: Ünlü oyuncu Netflix projesi ile setlere dönüyor