Ebru Şahin’den Cedi Osman’a: İyi ki doğdun güneş ışığım

Sevgilisinin doğum gününde romantik bir paylaşımda bulunan Ebru Şahin, Cedi Osman ile aşk pozunu Instagram hesabından yayınladı.

Ebru Şahin, sevgilisinin yeni yaşını, “Sen yanımdayken her şey kolay. İyi ki doğdun güneş ışığım” sözleriyle kutladı.

Osman da sevgilisinin paylaşımına, “Sen benim başıma gelen en güzel şeysin! Mutluluk sebebimsin. Seni çok seviyorum” şeklinde yanıt verdi.

“BİRBİRİMİZE GÜVENİMİZ TAM”

Bir yıldır basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşayan Ebru Şahin, ilişkisiyle ilgili geçen günlerde verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

* Cedi ile küçüklüğümüzden beri farklı çevrelerde, farklı güven anlayışlarında büyürken hep aynı içgüdüyle hareket ettiğimizi fark ettik. Hayatın tadına baktığımız yerler farklı ama aldığımız tat aynı. Hani biriyle konuşmana gerek kalmadan her şeyi halledersin ya, aramızda öyle bir bağ var.

* Birbirimizde her gün yeni bir şey keşfediyoruz. Ben ilişkilerin insanları farklılaştırdığını düşünüyordum ama şu an birbirimize; özgürlüğümüzden ve karakterimizden feragat etmeden, her türlü stratejiden uzak, güven üzerine kurulu ve kalpten bir bağlılığın var olabileceğini öğrettiğimize inanıyorum.