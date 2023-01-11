Ebru Şallı 600 bin TL’lik çantasıyla alay konusu oldu

Ebru Şallı, 600 bin TL'lik pahalı çantasını göstermek için sosyal medya hesabından arka arkaya pozlar paylaşınca alay konusu oldu.

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Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş tarafından araç içinde şiddet gördüğü iddia edilmişti. Ancak Şallı, şiddet gördüğüne dair çıkan haberleri yalanlamıştı.

Bu sıralar ise Uğur Akkuş, Ebru Şallı için kesenin ağzını açtı. Akkuş, lüks bir markanın çantasını Şallı’ya hediye etti. Ama bu çanta sosyal medyada alay konusu oldu.

Ebru Şallı, 600 bin TL’lik pahalı çantasını göstermek için arka arkaya pozlar verince takipçileri tarafından eleştirildi.

Şallı’nın çantalı pozlarını görenler “Sanırsın ilk kez çantası oldu”, “Çantamla yemekteyim”, “Kocam bey lüks çanta almıştır”, “Çantam ve ben yemek yiyoruz” şeklinde yorumlar yaptı.

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