Ebru Şallı aşkta kazandı

Ebru Şallı, önceki gün iş insanı eşi Uğur Akkuş'la Bebek'te görüntülendi. Baş başa kahvaltı yapan mutlu çift, kahvaltı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Güne yürüyüşle başladıklarını belirten Şallı, “Genelde ormanda yürüyüş yapmayı tercih ediyoruz, haftanın iki üç günü. Bugün hava güzel diye sahil kenarını tercih ettik” dedi.

6 kilometre yürüdüklerini söyleyen Şallı, “Bu kadar yürümenin arkasından kuruvasanı hak ettik” diye konuştu. Eşinin iyi bir sporcu olduğunu söyleyen Şallı, “Pilates ve boks yapıyor, koşuyor. Her zaman spor yapıyor, pilatesi söylemiştim 2 senedir yapıyor” şeklinde konuştu.



ADAK ADADI

Eşinin medya patronu olmak için kolları sıvadığını söyleyen Şallı, konuyla ilgili “Sonuçta yatırımcı, görüşmeler yapmış olabilir. Anlaşır anlaşamaz bilemeyiz, birçok görüşmeleri oluyor ama bir çoğunu duymuyorsunuz zaten” dedi.

Hamile olup olmadığına dair soruları da yanıtlayan Şallı, şunları söyledi: “Olsam çıkar söylerim emin olun ki. Evet, Eyüp Sultan'da adak adadım. Her zaman gidiyorum dua etmeye Eyüp Sultan'a. Uğur'la da gideriz sık sık. Geçen gün gittik dua etmeyi ben çok seviyorum inancım çok yüksek bu konuda, biliyorum ki her dua ettiğimde çok güzel şeyler oluyor. Uğur'un da adağı varmış, kurban kestirdik.”

Röportajın ardından Milli Piyango satıcısının yanına gelip “Bilet almaz mısınız Ebru hanım?” sorusuna yanıt veren Şallı, “Ben aşkta kazandım” dedi.