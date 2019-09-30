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Ebru Şallı: Evlilik sözleşmesi yaptık çok tatlıydı
Ebru Şallı: Evlilik sözleşmesi yaptık çok tatlıydı
Ataşehir’de bir AVM'de kadınlara yönelik bir organizasyona, çiçeği burnunda gelin Ebru Şallı konuk oldu.
Emre ÇEVİK
Magazin 30 Eylül 2019 - 07:52

İşin hayatındaki önemine değinen Şallı, “daha dün evlendin bugün iştesin diyeceksiniz bana, söz verdiğim bir organizasyondu o yüzden katıldım. Zaten ben çalışmayı çok seviyorum, işim önceliğim. Resmen gelinliğimi çıkartıp,buraya geldim diyebilirim” dedi.

Düğünü hakkında yöneltilen sorulara “masal gibi bir düğündü gerçekten. Ailemizle,sevdiklerimizle çok güzeldi. Biraz doğaçlama oldu ama ilişkinin gittiği yer belliydi, daha önce aileler tanıştı, yüzükler takıldı ve bugüne geldik. Her şey belliydi, kimseye sürpriz olmadı” açıklamasını yaptı.

İki oğlu bulunan Şallı çocukların evliliğine tepkisine ise;

“Uğur'u tanıdıkları için çok seviyorlar. Pars zaten kankası. Bero Barcelona'da okulda, o da Uğur'u çok seviyor. Uğur'un çocukları da çok tatlı çok iyi anlaşıyoruz. 4 çocuğumuz oldu. Kalabalık bir aile oluyoruz” dedi. Uğur Akkuş'un kendisine evlilik sözleşmesi imzalattığını söyleyen Şallı, “benim tarafımdan bir sözleşme olmadı ama Uğur bana bir sözleşme sundu, ben de imzaladım. Size ne olduğunu söyleyemem ama çok tatlı bir sözleşme” açıklamasıyla şaşırttı.

Son olarak çok konuşulan yüzüğü sorulunca Şallı “onlarla ilgili konuşmayalım. Her şey güzeldi, masal gibiydi” dedi.

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Son güncelleme: 08:00 - 30.09.2019
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