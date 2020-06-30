Ebru Şallı: Gamzeli elli meleğim

Oğlu ile birlikte çekilen karesini yayınlayan Şallı, “Kavuşmak güzeldir, sarılmak da… Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum ponçiğim…” ifadelerini kullandı

Eski manken Ebru Şallı’nın lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğlu Pars, yaklaşık üç ay önce hayatını kaybetti.

Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan 43 yaşındaki Şallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

“KAVUŞMAK GÜZELDİR”

Pars Tan ile çekilen bir karesini yayınlayan Ebru Şallı, paylaşımına “Kavuşmak güzeldir, sarılmak da… Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum ponçiğim…” notunu düştü.

Şallı, bu fotoğrafı ise “Gamzeli elli meleğim” notuyla yayınladı.