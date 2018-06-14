Ebru Şallı: ‘Harun’dan onay almıyorum’

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Sevgilinin eşinden boşanmasıyla alakalı “Bu konu hakkında bir defa konuştum. İlk basta gizlemedik zaten. Konuşmam uygun değildi. Dört yıldır süren bir dava var. Benim çok dışımdaydı. Sonuçta onun da iki çocuğu var benim de…Yıllardır sürenbir davası var. Uğur Bey'in daha önce de kız arkadaşları vardı. Bu şekilde duyulmadı. Benden dolayı bu kadar duyuldu. Sonuçta dört yıldır ayrı olan bir erkek. Daha önceki ilişkilerinde de bir takım sıkıntılar yaşamışlar ama basına yansımamıştı. Benden dolayı basına yansıdı. Kesinlikle yuva benden dolayı yıkılmadı. Bunu çok içtenlikle söylerim. Benden dolayı olsa neden üç buçuk yıl önce dava açılmış olsun? Ayrıca dört beş yıldır bekar olan bir erkek. Daha önceki kız arkadaşları da var yani… Onlarda da sorunlar yaşamışlar” şeklinde konulan manken, sözlerine şöyle devam etti:

“Ben sustum. İşime gücüme, çocuklarıma baktım. Evet beraberliğim devam etti. Dava surecinden dolayı sizlerin karşısına çıkmak istemedik açıkçası. Ama bundan sonra rahat rahat göreceksiniz.”

‘YÜZÜK TAKTILAR’

Öte yandan parmağındaki yüzüğü dikkat çeken Şallı'ya düğün soruları yöneltildi. Sorular karşısında bir hayli kızaran manken, “Yok öyle bir şey nereden çıkartıyorsunuz? Bilemeyiz ki yarınımız belli değil. Biz yalan konuşmadık. Sadece beraber görünmedik. Uğur, benim zarar görmemi istemedi” dedi. Ayrıca Uğur Akkuş'la aynı evde yaşamadıklarını belirten Şallı, eski eşi Harun Tan'ın ilişkisine olan yorumu sorulunca, “Onun bir yorumu yok. O zaten benim yanımda. Aramız iyi bir sıkıntı yok. Birlikteyiz sürekli. Çocuklar olunca biliyorsunuz ki… Ben ondan onay almıyorum sonuçta. Tabii insan bir takım şeyleri paylaşır. Öyle bir şey konuşmadık” ifadelerini kullandı.