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Ebru Şallı: İçimdeki acıyı, fırtınayı bilemez…
Ebru Şallı: İçimdeki acıyı, fırtınayı bilemez…
Eski manken Ebru Şallı, önceki gün eşi Uğur Akkuş'un 36. yaş gününü kutladı. Birlikte verdikleri pozu paylaşıp "En mutlu yaşın olsun aşkım. Meleğimin uğuristanı" yazdı.
Magazin 17 Ağustos 2020 - 09:46

4 ay önce kaybettiği oğlu Pars’a ‘meleğim’ diyen Ebru Şallı'ya, eleştiri yağdı. Şallı’nın verdiği poz eleştirildi.

“EŞİMİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLUYORUM”

Eleştirilere sessiz kalmayan Ebru Şallı, “Ben kötü bir şey yapmıyorum ki. Eşimin doğum gününü kutluyorum. Yanımızda çocuklarımız da var. Kimseye hesap vermek zorunda değilim. Dünyanın en büyük acısını son nefesime kadar yaşayacağım. Kimse içimdeki acıyı, fırtınayı bilemez. Ve dindiremez. Bunu kafalarına soksunlar” diye isyan etti.

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