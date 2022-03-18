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Ebru Şallı’dan iddiaları güçlendiren hamle

2019 yılında Çırağan Sarayı'nda Uğur Akkuş ile dünyaevine giren Ebru Şallı'dan ayrılık iddialarını güçlendiren bir hamle geldi.

Yayınlanma: 11:43 - 18 Mart 2022 Güncellenme:
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Ebru Şallı’dan iddiaları güçlendiren hamle

Eski manken Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş, Kuveytli iş insanlarını 20 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davada 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Uzun zamandır maddi zorluklar yaşayan eşinin yanında olan Şallı’nın, artık boşanma kararı aldığı konuşuluyor.

Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’un soyadını Instagram sayfasından kaldırması, birlikte fotoğraflarını silmesi de iddiaları güçlendirdi.

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