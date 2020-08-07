Ebru Şallı, kocasının eski eşine sert cevap verdi

Ebru Şallı ve Harun Tan’ın 10 yaşındaki oğulları Pars, geçen nisan ayında vefat etmişti. Oğlunun yasını uzun bir süre kendisini dış dünyaya kapatarak yaşayan Şallı, zor günleri şimdiki eşi Uğur Akkuş sayesinde atlattı. Ünlü model, normalleşme adımlarıyla birlikte eşiyle moral tatiline çıkmıştı.

Çiftin tatile çıkması ise sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Şallı’nın mayolu pozlarından sonra sosyal medya kullanıcıları ünlü modeli adeta linç etmişti. Yapılan tüm eleştirilere uzun bir cevap veren Şallı dün, “Çok günah! Nedir bu düşmanlık? Ben her gün daha iyi olacağım. Çocuğumun istediğini yerine getireceğim” cevabını verdi.

“ÖLEN ABLAMIN VASİYETİYDİ”

Ebru Şallı’nın eleştirilere verdiği cevap daha sonra Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Derin’den tepki topladı. Derin, sosyal meyda hesabından, “Arkadaşlar hep mayoluyum diye eleştiriyorsunuz ama ölen ablamın vasiyetiydi. Marka olanlarla verdiği pozlar tamamıyla onun için… Canım ablam hep aklımdasın. Tövbe tövbe ya” şeklinde bir mesaj paylaştı.

“GÖRMEZDEN GELİN”

Gonca Derin’in sözleri sosyal medyada gündem olduktan sonra Ebru Şallı’nın tavrı da merak konusu oldu. Sessizliğini bozan Şallı, Instagram hesabından “Görmezden gelin. Ses etmeyin. Cevap vermeyin. Sessizlik herkesi mahveder” diyerek bir kez daha eleştirilere sert yanıt verdi.