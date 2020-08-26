Ebru Şallı, oğlunun ayak izini gösterdi!

Eski model Ebru Şallı bundan birkaç ay önce lenfoma kanserine yenik düşen 9 yaşındaki oğlu Pars’ı kaybetmişti. Ailesi ve dostlarının yardımıyla normal hayatına dönmeye çalışan ünlü model sosyal medyadan yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

Şallı'nın oğlu Pars Tan 17 Nisan’da lenfoma kanseri tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybetmişti. Derin üzüntü yaşayan ünlü model ailesi ve eşinin desteğiyle moral tatiline çıkmıştı. Sosyal medya hesabından eşinin doğum gününü kutlayan ve tatilinden mayolu pozlarını paylaşan Şallı eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Eleştirilere karşı uzun süre sessizliğini koruyan acılı anne kocası Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin'in sözlerine sert cevap vermişti.

“BUNU SADECE YAŞAYAN BİLİR”

Yapılan acımasız yorumların canına tak ettiğini belirten Şallı geçtiğimiz günlerde İstanbul'da görüntülenmişti. Evlat acısının ağır bir yük olduğunu söyleyen Şallı, “Allah kimsenin başına vermesin. Bu çok kötü bir şey bunu sadece yaşayan bilir” diyerek gözyaşlarına engel olamamıştı.

Hayatına bir şekilde devam etmeye çalıştığını söyleyen Şallı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

Vefat eden oğluna ‘Ponçik' lakabıyla hitap eden Ebru Şallı Pars'ın doğumundan sonraki ilk ayak izini paylaştı. Ayak izine Şallı, “Ayak izine ölürüm senin ben. Ponçiğim benim…” notunu düştü.