Ebru Şallı oğlunun mezarını ziyaret etti, paylaşımda bulundu!
16 Nisan’da hayatını kaybeden oğlu Pars Tan’ı toprağa vermenin acısını yaşayan Ebru Şallı “Ponçik” dediği 10 yaşındaki oğlu olmadan ilk bayramını geçirdi. Şallı, sokağa çıkma yasağından dolayı evladını kabri başında ziyaret edebilmek için izin başvurusu yapmıştı.
Instagram hesabından bayram mesajı yayımlayan Ebru Şallı “Sevdiklerinizi sevgiyle kucaklayıp, sarılabileceğiniz mutlu bayramlarınız olsun her zaman. Melek bahçemden de mutlu bayramlar” ifadelerini kullandı.