Ebru Şallı: Oturdum ağladım, çok kötü bir durummuş

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Ebru Şallı, Raşit Bağzıbağlı defilesini izlemeye yalnız geldi. Şallı, Fashion Week'i eskisi kadar kalabalık olmamakla eleştirdi. Büyük oğlu Beren'i eğitim için babası Harun Tan ile Barselona'ya gönderdiğini belirten Şallı, “Dün oturdum ağladım. Çok kötü bir durummuş. 14-15 yaşında ve gitti. Çok ağladım” diye konuştu.

Şallı, sevgilisi Uğur Akkuş'un sorulması üzerine “Bunları şimdi burada konuşmayalım. İlişkimiz güzel gidiyor. Henüz evlilik tarihi almadık” dedi.