Ebru Şallı: Pide için yalvardım

Ebru Şallı, YouTube kanalında takipçilerinin merak ettiği sorulara yanıt verdi. İşte Şallı'nın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

* Her gün spor yapmıyorum. Haftanın 4 günü spor yapıyorum. Spor hastası değilim.

* Yemek yapmayı, yemeyi ve yedirmeyi çok seviyorum. Bütün yemek kurslarına gittim. Dünya mutfağını öğrendim. Osmanlı mutfağından İtalyan, Fransız mutfağına kadar Diplomalarım var evde.

“SİNİRLENMEYİN AMA…”

* Sinirlenmeyin ama ben yemek yiyorum ve kilo almıyorum. Genetikle ilgisi var tabii…

* Bildiğiniz kadar zayıf değilim. 53.5 kiloyum. Boyum 1.72. Herkes bana 40-45 kilo diyor, öyle bir şey yok.

* Bana hiçbir yerde “Ekmek ister misiniz?” diye sormuyorlar. Kendimi ezik gibi hissediyorum. Geçen gün uçakta “Ekmek ister misiniz?” diye sordular. Ben de pideye özendim istedim. Tam üç kez söyledim, resmen pide için yalvardım ama kepekli ekmek getirdiler. Ebru ekmek yemez diye düşünüyorlar. Yanımda sandviç vardı onu yedim.

* Seyahatlerde kendimi kasmıyorum. Bir yere gittiğimde arkadaşlarımla yemekteyken kimseye demiyorum “Şunu, bunu yemeyeyim” demiyorum. O kadar mankenlik yaptım, yine de bunu yapmadım. Bana herkes “Yemekte çok eğlencelisin” der.

* Beni yakınlarım çok iyi bilir. Yiyen biriyim. Ama sağlıklı yaşam tarzım var. Güzel şeyleri yemeyi seviyorum. Şu an çantamda da bir çikolata da var mesela… Canım istediğim zaman yiyorum. Yasaklarla yaşayamam. Tabii zaman zaman detokslar da yapıyorum. Sizlerle de paylaşıyorum.

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