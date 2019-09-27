Ebru Şallı, sevgilisi Uğur Akkuş ile evlendi

Sunucu ve eski manken Ebru Şallı iki yıldır birlikte olduğu Uğur Akkuş dün gece Çırağan Sarayı’nda, evlendi.

İlişkinin başlarında sorunlu bir süreçten geçseler de sonrasında mutluluğu bulan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, iki yıllık ilişkilerini geride bıraktığımız akşam Çırağan Sarayı’nda yaptıkları düğünle taçlandırdı.

50 KİŞİLİK BİR DÜĞÜN

Düğün törenine çiftin aile büyüklerinin ve dostlarının olduğu yaklaşık 50 kişi katıldı. Ebru Şallı Cengiz Abazoğlu'nun özel tasarım olarak hazırladığı gelinlik giyerken Uğur Akkuş'un damatlığı Tom Ford'dan özel dikildi. Şallı, sosyal medya hesabı üzerinden düğüne dair fotoğraflar paylaşarak takipçilerini mutlu etti.