Ebru Şallı, Sinan Akçıl’a icra takibi başlattı

Manken ve pilates eğitmeni Ebru Şallı bir dönem birlikte olduğu Sinan Akçıl'a 230 bin TL'lik icra takibi başlattı. Finansçı Uğur Akkuş ile hayatını birleştiren Ebru Şallı'nın, borcunu ödemesi için Sinan Akçıl ile protokol yaptıkları ortaya çıktı.