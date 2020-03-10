Ebru Şallı, Sinan Akçıl’a icra takibi başlattı
Manken ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, şarkıcı Sinan Akçıl’dan ayrıldıktan sonra 230 bin TL’lik alacağını ödemesi için protokol yaptığı ortaya çıktı. İkilinin ayrılma döneminde Sinan Akçıl’ın Ebru Şallı’ya kredi çektirdiği ileri sürülmüştü. Ebru Şallı’nın borcuna karşılık Sinan Akçıl’dan 6 senet aldığı protokolde yer aldı. Sinan Akçıl’ın borcunu ödememesi üzerine de Ebru Şallı avukatı aracılığıyla geçtiğimiz ocak ayında hukuki yollara başvurdu.
İstanbul İcra Müdürlüğü’nde 230 bin TL’lik icra takibi başlatan Ebru Şallı, Sinan Akçıl’ın borcunu ödememesi durumunda haciz işlemlerini başlatacak.