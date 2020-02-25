Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş’tan örnek hareket
Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş’tan örnek hareket
Eski manken Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş, geçtiğimiz gün ilik nakli olan minikler için iki ünite kan bağışladı. Ünlü çift, kan verdikleri anı sosyal medya hesaplarında paylaşıp, herkesi kan vermeye davet etti.
Magazin 25 Şubat 2020 - 09:03

Şallı ve geçtiğimiz eylül ayında dünya evine girdiği Uğur Akkuş, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ebru Şallı ve eşi ilik nakli olan çocuklar için kan bağışında bulundu. Eşinin kan bağışı yaptığı anın fotoğrafını çeken Ebru Şallı, herkesi kan vermeye davet etti. Ebru Şallı ve eşinin bu hareketi sosyal medya takipçileri tarafından takdirle karşılandı.

“GELİN SİZ DE BAĞIŞLAYIN”

Ebru Şallı, Instagram hesabında paylaştığı hikayede eşinin fotoğrafını çekip, “İlik nakli olmuş çocuklara 2 ünite kan bağışlayan Uğur Akkuş’u tebrik ederim! Haydi gelin siz de bağışlayın” notunu düştü.

İLGİLİ HABEREbru Şallı'ya pilates toplu, avokadolu pasta
Etiketler