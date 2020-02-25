Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş’tan örnek hareket

Eski manken Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş, geçtiğimiz gün ilik nakli olan minikler için iki ünite kan bağışladı. Ünlü çift, kan verdikleri anı sosyal medya hesaplarında paylaşıp, herkesi kan vermeye davet etti.

Şallı ve geçtiğimiz eylül ayında dünya evine girdiği Uğur Akkuş, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ebru Şallı ve eşi ilik nakli olan çocuklar için kan bağışında bulundu. Eşinin kan bağışı yaptığı anın fotoğrafını çeken Ebru Şallı, herkesi kan vermeye davet etti. Ebru Şallı ve eşinin bu hareketi sosyal medya takipçileri tarafından takdirle karşılandı.

“GELİN SİZ DE BAĞIŞLAYIN”

Ebru Şallı, Instagram hesabında paylaştığı hikayede eşinin fotoğrafını çekip, “İlik nakli olmuş çocuklara 2 ünite kan bağışlayan Uğur Akkuş’u tebrik ederim! Haydi gelin siz de bağışlayın” notunu düştü.