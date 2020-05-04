Ebru Şallı yaptığı paylaşımla duygulandırdı

Dokuz yaşındaki oğlu Pars’ı iki hafta önce kaybeden acılı anne Ebru Şallı’dan duygulandıran paylaşım geldi.

Son olarak 23 Nisan’da, Pars’la birlikte çekilmiş eski bir televizyon programının görüntülerini takipçileriyle paylaşan Ebru Şallı, birkaç hafta sonra yeni bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medyada uzun süre konuşulan, yavrusunu hastaneye getiren anne kedi haberinin fotoğraflarını Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan acılı anne bu karelerden birinin üzerine yazdığı “Anne kedi bir ömür de yaşardı hastanede” satırlarıyla sevenlerinin gözlerini doldurdu.