Ebru Şallı, yeni yaşını oğlu ve geliniyle kutladı: 25 gibi 45!

Ünlü model ve sunucu Ebru Şallı, 45. yaşını ailesi ve arkadaşlarının katıldığı sürpriz bir parti ile kutladı. Partiye Şallı'nın oğlu ve gelini damgasını vurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

45. yaşını ailesi ve arkadaşlarının katıldığı sürpriz bir parti ile kutlayan Ebru Şallı, partiden fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Şallı’nın “25 gibi 45 daha ne olsun! Sağlık hayattaki en büyük hazinemiz! Tüm canlarıma, aileme çok teşekkür ediyorum” notunu düştüğü fotoğraflara beğeni yağdı.



SOSYAL MEDYADA EBRU ŞALLI’NIN GELİNİNE BÜYÜK İLGİ

Sürpriz doğum günü partisine katılanlar arasında Ebru Şallı’nın oğlu Beren ve müstakbel gelini de vardı.

Sosyal medyada geceden yapılan paylaşımlar arasında ise en büyük ilgiyi Şallı’nın oğlu ve geliniyle olduğu kare gördü.

KÖTÜ GÜNLERİ GERİDE BIRAKTI: AKKUŞ’TAN EŞİNE SÜRPRİZ

Ebru Şallı, geçtiğimiz aylarda eşi Uğur Akkuş ile yaşadığı tartışma ile magazin gündeminde sık sık yer almıştı.

Eşinden şiddet gördüğü iddia edilen Ebru Şallı’ya yapılan sürpriz doğum günü partisinin mimarının Uğur Akkuş olduğu öğrenildi.

İlginizi Çekebilir Ebru Şallı 600 bin TL'lik çantasıyla alay konusu oldu