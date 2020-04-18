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Ebru Şallı’ya Uğur Akkuş’un eski eşinden mesaj
Ebru Şallı’ya Uğur Akkuş’un eski eşinden mesaj
Ebru Şallı'nın 2013 yılında boşandığı eşi Harun Tan'dan olan oğlu 10 yaşındaki Pars hayatını kaybetti. Acı haberden sonra Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin, Şallı'ya mesaj atarak acısını paylaştı.
Magazin 18 Nisan 2020 - 09:57

Ebru Şallı’nın eski eşi Harun Tan’dan olan 10 yaşındaki oğlu Pars, yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi görüyordu. Pars, dün kansere yenik düştü.

Gonca Derin/Fotoğraf: Instagram

Pars’ın ölümü magazin dünyasını yasa boğarken, ünlü isimlerden peş peşe başsağlığı mesajları geldi.

Instagram

Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Derin de, Ebru Şallı’nın acısını paylaşan isimlerden biri oldu. Bir dönem Uğur Akkuş ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Derin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Ebru Şallı’ya, “Acını en derinden hissediyorum. Sabırlar diliyorum” dedi.

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Son güncelleme: 10:31 - 18.04.2020
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