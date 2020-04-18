Ebru Şallı’ya Uğur Akkuş’un eski eşinden mesaj

Ebru Şallı’nın eski eşi Harun Tan’dan olan 10 yaşındaki oğlu Pars, yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi görüyordu. Pars, dün kansere yenik düştü.

Pars’ın ölümü magazin dünyasını yasa boğarken, ünlü isimlerden peş peşe başsağlığı mesajları geldi.

Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Derin de, Ebru Şallı’nın acısını paylaşan isimlerden biri oldu. Bir dönem Uğur Akkuş ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Derin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Ebru Şallı’ya, “Acını en derinden hissediyorum. Sabırlar diliyorum” dedi.