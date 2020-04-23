Ebru Şallı’dan duygulandıran 23 Nisan paylaşımı
Harun Tan ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Pars’ı 16 Nisan’da kaybetmenin acısını yaşayan Ebru Şallı, geçtiğimiz hafta sonu evladını toprağa verdi.
Pars’ın mezarına yazdığı duygusal mesaj ve acının verdiği hüzünle sürekli mezarını ziyaret eden Şallı, 6 yıl önce kendi adını taşıyan programının 23 Nisan özel bölümünde Pars’ı ağırlamıştı.
Ebru Şallı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını Instagram sayfasında paylaştığı o görüntülerle kutladı.