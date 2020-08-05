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Ebru Şallı’dan sevgi mesajı
Ebru Şallı’dan sevgi mesajı
Bir süredir eşi Uğur Akkuş ile birlikte tatilde olan Ebru Şallı, Bodrum'daki evinin havuzundan yaptığı paylaşımlarla takipçilerine sevgi mesajı verdi.
Magazin 5 Ağustos 2020 - 09:00

Sosyal medya hesabını yeniden hareketlendirmeye başlayan Ebru Şallı, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Eşiyle birlikte sürdürdüğü tatiline dair takipçileriyle etkileşim halinde olan Şallı bu defa sevgiye dair satırlarıyla dikkat çekti.

Bodrum’daki evinin havuzunda tek başına ve sonrasında da eşi Uğur Akkuş ile çekilmiş karelerini paylaşan Şallı tek başına görüldüğü bir karenin altına:

“Sevmek icin bahaneniz bol olsun. Sevgi her kapının tek anahtarıdır” notunu düştü.

Son güncelleme: 09:04 - 05.08.2020
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