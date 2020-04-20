Ebru Şallı’dan vefat sonrası ilk paylaşım

Eski manken Ebru Şallı’nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars, yaşamını yitirdi. Pars Tan için geçtiğimiz cuma günü öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Minik Pars, Kilyos mezarlığına defnedildi.

Corona virüsü salgını tedbirleri nedeniyle cenazeye sadece aile üyeleri katıldı. Ebru Şallı’nın mezarlıkta güçlükle ayakta durduğu görüldü. Pars Tan’ın mezar taşında, ‘Ponçik sen benimlesin’ yazısı dikkat çekti.

Şallı oğlunun vefatından sonra ilk paylaşımını dün yaptı. Şallı yayınladığı kareye, “Ben hep yine annişinim senin. Ponçiğim benimlesin hep.” notunu düştü. Ebru Şallı, 2002 yılında evlendiği Harun Tan’dan 2013 yılında boşanmıştı. Çiftin bu evliliğinden ayrıca Beren Tan adında bir çocukları daha dünyaya gelmişti.